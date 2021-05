Buurtwerker Nanneke Jager uitgeroepen tot Sociaal Werker 2021

nieuws

Nanneke Jager ontvangt de beker die hoort bij Sociaal Werker van het jaar 2021. Foto: WIJ Groningen

Buurtwerker Nanneke Jager van WIJ Groningen is woensdag uitgeroepen tot Sociaal Werker 2021. Dat is bekendgemaakt op het jaarlijkse congres van Sociaal Werk Nederland dat in Amersfoort gehouden werd.

Jager is behalve buurtwerker ook medewerker van multicultureel vrouwencentrum Jasmijn. Voor de prijs waren behalve Jager nog twee andere personen genomineerd. De buurtwerker uit Groningen kreeg online echter meer stemmen. “Zij heeft voor WIJ Groningen en Vrouwencentrum Jasmijn echt veel bereikt door haar oprechte betrokkenheid bij de inwoners van de stad Groningen”, aldus de vakjury.

WIJ Groningen laat in een reactie weten blij te zijn. “Nanneke is een echte vakvrouw”, zegt WIJ-manager Jolanda Ingeneeger. “Een parel in de wijk die door middel van haar aanpak de wachtkamer leeg houdt. Ze richt zich op verbinding, zorgt voor ontmoetingen en kweekt zelfvertrouwen bij de wijkbewoners. Een voorbeeld voor vele sociale werkers. WIJ Groningen is super trots op haar.” De verkiezing van Sociaal Werker van het jaar werd georganiseerd door Sociaal Werk werkt, een samenwerkingsverband tussen Sociaal Werk Nederland, en werkgeversorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.