Buurtbewoners nog altijd kritisch op plannen Oosterhamriktracé

foto: Bob de Vries

Buurtbewoners van het Oosterhamriktracé zijn nog altijd kritisch op de plannen die de gemeente Groningen met de weg heeft. Dat bleek woensdagavond tijdens een inspraakmogelijkheid. Daarover schrijft RTV Noord.

In de huidige situatie is het Oosterhamriktracé nog een busbaan. Als het aan de gemeente ligt moet de weg echter een route worden tussen de binnenstad en de ringweg. In eerste instantie zou de maximumsnelheid op de weg op vijftig kilometer per uur komen te liggen, in de huidige plannen heeft met een 30-kilometerweg voor ogen.

Buurtbewoners zijn bang dat er teveel autoverkeer gaat zijn. Ook in het plan om van de Vinkenstraat een busbaan te maken ziet men geen heil. Om dit te realiseren moeten tuinen en parkeerplaatsen opgeofferd worden. Volgens de bewoners is de aanpak van het Oosterhamrikracé ook niet nodig. In een alternatief plan dat ze gemaakt hebben stellen zij dat bezoekers aan de binnenstad hun voertuig het beste op Kardinge kunnen parkeren. Daar moet de mogelijkheid komen om een fiets te huren of om de bus te pakken om in de stad te komen.

De gemeenteraad gaat de komende periode een aantal keren vergaderen over het Oosterhamriktracé. Ook het uitgebreide verkeersplan van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer komt daarbij aan de orde.