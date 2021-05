“Buslijn 15 naar Zernike moet weer rijden, desnoods met financiering van de RuG”

nieuws

Foto: Andor Heij

Buslijn 15 naar Zernike moet weer snel gaan rijden. Dat schrijft universiteitsraadpartij De Vrije Student.

De brief van DVS is een reactie op het nieuws dat lijn 15 voorlopig niet volwaardig terug gaat komen. De fractie wil dat dit wel gaat gebeuren, desnoods met cofinanciering van de RuG, de Hanzehogeschool, mbo-instellingen en de gemeente Groningen. “We kunnen weer naar college, dat is een fantastische ontwikkeling voor studenten”, zegt fractievoorzitter David Jan Meijer. “Het is daarom zuur dat niet iedereen daar gebruik van kan maken, omdat de bus niet rijdt. Daarom hebben wij het universiteitsbestuur gevraagd om in gesprek te gaan met het OV-bureau, en desnoods zelf een bijdrage te leveren aan de exploitatie.”

Volgens De Vrije Student is de buslijn al snel rendabel. “Tot aan september kan dit voor slechts 40.000 euro per instelling, dat past binnen de reserveringen die er gemaakt zijn voor de coronacrisis. Ruim de helft van de kosten wordt immers al gedekt door de betalende reizigers. Daarmee kan de buslijn de originele dienstregeling weer rijden en kan iedere student die dat wil ook weer naar college. Als de bus niet naar de RG komt, dan komt de RuG maar naar de bus.”

Het universiteitsbestuur heeft twee maanden de tijd om te reageren op de brief.