Burgercomité wil per 1 juli terug naar Diftar op gewicht in Haren

Foto Gemeente Groningen

De gemeente Groningen moet, per 1 juli aanstaande, weer afvalstoffenheffing naar gewicht invoeren in de voormalige gemeente Haren. Dat wil het Burgercomité Haren, nu de afdeling Stadsbeheer van de gemeente heeft vastgesteld dat betalen voor afval naar gewicht niet goedkoper is dan betalen per aanbieding van een hoeveelheid afval.

Vorig jaar september werd in de Groninger gemeenteraad uitgebreid gesproken over de invoering van het afvalsysteem. Vanwege de herindeling met de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer, werd gezocht naar één beleid dat voor de hele gemeente. Een meerderheid van de raad koos voor de invoering van een vast tarief voor afval, met daarbij extra voorzieningen. Hoewel er in eerste instantie een meerheid in de raad was voor betalen per storting, besloot de raad dat meer onderzoek nodig was. Hierop werd onderzoek ingesteld naar de kosten en baten van twee Diftar systemen: betalen per kilo of betalen per storing.

Het comité ziet in dit onderzoek bevestiging van het standpunt van 450 huishoudens in de voormalige gemeente Haren. Volgens het comité is er nu geen juridische belemmering meer voor nakoming van de afspraak tot behoud van Diftar in Haren, zoals dit in de bestuursovereenkomst voor de herindeling staat.

“Het college heeft de raad op dit punt niet juist geïnformeerd en ten onrechte geen aanleiding gezien tot nader onderzoek”, zo stelt Gustaaf Biezeveld, voorzitter van het Burgercomité Haren. Volgens Biezenveld moet de gemeenteraad daarom onmiddellijk voorstellen dat per 1 juli 2021 in de voormalige gemeente Haren Diftar op basis van gewicht weer wordt ingevoerd.

In andere delen van de gemeente mag het Stadsbestuur invoeren wat het wil, aldus het Comité: “Bij invoering van dit stelsel in de andere delen van de gemeente, kan ten volle gebruik worden gemaakt van de ervaringen die bij de implementatie in de gemeente Haren en bij de toepassing gedurende ruim 25 jaar zijn opgedaan.”