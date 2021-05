Burgemeester noemt doodschieten duiven bij Gyas ‘respectloos en smakeloos’

nieuws

Foto: Alan D. Wilson, www.naturespicsonline.com - http://www.naturespicsonline.com/galleries/14#5 (higher resolution version obtained in correspondence with website owner), CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1488292

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen noemt het doodschieten van duiven bij roeivereniging Gyas ‘respectloos en smakeloos’. Dit liet Schuiling woensdagmiddag weten.

Aanleiding voor de reactie waren vragen die fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren vorige week stelde. “De gemeente Groningen beschikt over een afdeling plaagdierenbeheersing”, liet de burgemeester weten. “Mochten mensen last hebben van dieren en denken dat dit plaagdieren zijn, bel ons en neem niet het recht in eigen hand.”

Vorige week woensdag verscheen er in de media een foto waarop twee leden van de roeivereniging te zien waren. Zij poseerden samen met een aantal dode duiven en een luchtbuks. Dezelfde dag liet De Wrede weten dat het doden van dieren niet zomaar mag. “Dit voorval duidt op een cultuur waar het illegaal doden van dieren als acceptabel wordt gezien.” De politica riep het stadsbestuur op om in te grijpen binnen de vereniging. Zo moet het fatsoenlijk omgaan met dieren volgens De Wrede een voorwaarde zijn voor accreditatie van studentenverenigingen. Schuiling liet weten dat het niet aan hem is om over accreditaties te oordelen. “Ik kan moeilijk ingaan op een concrete zaak die op dit moment onderwerp is van een politieonderzoek. In algemene zin vind ik wel dat het laten zien van dode dieren als een trofee respectloos en smakeloos is. En niet voor herhaling vatbaar is.”