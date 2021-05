Burgemeester Leeuwarden pleit bij informateur voor betere treinverbindingen in Noorden

nieuws

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

Burgemeester Sybrand Buma (CDA) van de gemeente Leeuwarden heeft vrijdag bij informateur Mariëtte Hamer (PvdA) gepleit voor betere treinverbindingen in het Noorden.

Buma was één van de burgemeesters die door Hamer was uitgenodigd. Hamer werkt op dit moment aan de kabinetsformatie. Buma liet weten dat het belangrijk is dat er betere treinverbindingen in het Noorden komen, waaronder de Lelylijn maar ook de Nedersaksenlijn en het verbeteren van de huidige verbindingen tussen Groningen, Leeuwarden en Zwolle. “Dat moet betere verbindingen en een grotere kracht van onze economie opleveren”, laat Buma aan Omrop Fryslân weten.

De burgemeester van de Friese hoofdstad verwees bij het gesprek ook naar het rapport Bouwstenen voor het Deltaplan dat vorige maand werd gepresenteerd. Groningen biedt in het rapport aan om 50.000 extra woningen te bouwen. In ruil daarvoor moeten er nieuwe treinverbindingen gerealiseerd worden en moeten huidige verbindingen in het Noorden verbeterd worden. De drie noordelijke provincies hebben de wens dat het nieuwe kabinet 9,5 miljard euro gaat investeren in het spoornetwerk.