Brug Aduard aangevaren door vrachtschip: “Stuurhut ligt er af, en auto van schip gevallen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Brug Aduard is maandagavond aangevaren door een vrachtschip. Daarbij is er grote schade ontstaan.

De aanvaring vond plaats rond 18.50 uur. “De brug is geraakt door een schip”, vertelt woordvoerder Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. “Daarbij is er niemand gewond geraakt. Het wegverkeer over de brug is tijdelijk gestremd. Ook het scheepvaartverkeer is stilgelegd. Deze stremming zal langer duren omdat er ook een auto te water is geraakt. Deze auto stond op het schip.”

Brug gestremd

Volgens incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is er grote schade ontstaan aan het vrachtschip. “De hele stuurhut ligt er af. De brandweer van Zuidhorn, politie en een ambulance zijn ter plaatse.” De ambulance kon echter al snel weer vertrekken. “De schipper zou tegen een agent verklaard hebben dat hij dacht dat het schip wel onder de brug door kon.”

Adriaan-J

De bemanning heeft het vrachtschip na de aanvaring aan kunnen meren. Het gaat om de Adriaan-J, een motorvrachtschip dat in eigendom is van een scheepvaartbedrijf uit Papendrecht. Het schip is gebouwd in 1996 op de Santierul Naval Orsova SA werf in het Roemeense Orsova. Het schip heeft een lengte van bijna 105 meter en een breedte van ruim 10 meter.

Later meer.