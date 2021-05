Broeierige en benauwde zondag: ‘Nachttemperatuur van 15 á 16 graden’

nieuws

Foto Andor Heij. Zonsondergang

Het weer lijkt de komende dagen flinke extremen te kennen. Waar Groningen vrijdagnacht nog rekening moet houden met grondvorst, wordt het twee nachten later tussen de 15 en 16 graden. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis donderdagavond voor komend weekend.

“Vrijdag is het wisselend bewolkt weer en blijft het overwegend droog”, zo stelt Kamphuis. “Het wordt 11 graden bij een matige westenwind met kracht 3 of 4. Komende nacht zijn er opklaringen en is er kans op grondvorst.”

Zaterdag is er volgens Kamphuis eenzelfde weerbeeld, maar stijgen de temperaturen licht: “Morgenochtend is er eerst af en toe zon, maar neemt de bewolking toe. In de loop van de middag volgt regen. Het wordt 13 graden bij een matige wind. Zondag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 23 tot 25 graden. Maar er ontstaan ook stapelwolken, waardoor later op de dag kans is op een felle regen- of onweersbui. Verder is het broeierig en benauwd, met in de nacht een laagste temperatuur van 15 of 16 graden.”

Na het weekend kalmeert het weerbeeld weer enigszins, zo stelt Kamphuis: “Maandag tot en met donderdag is het vrij rustig lenteweer. De week begint met 20 graden en de rest van de dagen wordt het een graad of 17. Naast geregeld zon is er dagelijks kans op een regen- of onweersbui.”