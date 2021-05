‘Bratveit en Leal mogen vertrekken bij FC Groningen; gesprekken met Da Cruz en Itakura gaan door’

sport

Foto: FC Groningen.nl Per Kristian Bratveit

FC Groningen gaat de koopopties op Per Bratveit en Miguel Ángel Leal niet lichten, waardoor de twee huurlingen na dit seizoen terug gaan keren naar hun eigen clubs.

Dat maakte technisch-directeur Mark-Jan Fledderus donderdagavond bekend tijdens een livestream van de club. Volgens Voetbal International zou FC Groningen Ko Itakura wel graag langer willen huren van Manchester City en hoopt de club dat ook Alessio da Cruz van gedachten verandert over een permanent verblijf in Groningen.

Da Cruz zou aan de club hebben laten weten dat hij niet zit te wachten op een langer verblijf in Groningen. Of Itakura zelf wil blijven, is niet bekend. De verwachting is dat de viervoudig Japans international een stap hogerop wil maken.