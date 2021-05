Brandweeroefening om ‘veel water in binnenstad te krijgen’ geslaagd (foto’s)

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De brandweeroefening maandagochtend in de Groningse binnenstad waarbij er geoefend werd met het nieuwe grootwatertransportsysteem, WTS, is geslaagd. Dat laat de Groninger brandweer weten.

Het nieuwe WTS-systeem vervangt het oude grootwatertransport dat inmiddels zo’n dertig jaar oud is. Het nieuwe materieel bestaat uit een aanhanger met dompelpompunit en een bak waar drie kilometer aan slangen op ligt. De afgelopen periode is er met het WTS-systeem geoefend op industrieterrein Westpoort. Maandagochtend kreeg men van de gemeente de gelegenheid om in de nauwe straatjes in de binnenstad te oefenen.

Bij de oefening maakte men gebruik van het scenario ‘grote brand’. “Dat is ook een denkbaar scenario”, vertelt Richard Mensink van de Groninger brandweer op de Facebook-pagina. “Als er voor grote brand gealarmeerd wordt dan is dat ook de classificatie waarin het grootwatersysteem automatisch wordt opgeroepen. In het scenario dat we bedacht hadden woedde er een brand op de kruising Zwanestraat met de Grote Kromme Elleboog. Om daar genoeg water te krijgen hebben we als opstelpunt de A-brug gekozen. Op deze locatie hebben we een zo kort mogelijke route naar de plek waar de fictieve brand woedde.” Mensink noemt de oefening geslaagd. “Er is gebleken dat we in korte tijd veel water in de binnenstad hebben kunnen krijgen.”

Behalve Groningen beschikken ook de blusgroepen van Delfzijl, Baflo en Veendam over een nieuw WTS-systeem. Het materieel kan regionaal worden ingezet.