Brandweer zet deel Martini Ziekenhuis af vanwege stoffen met vreemde lucht (update)

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Een deel van het Martini Ziekenhuis in Groningen is maandagmiddag afgezet door de brandweer, omdat er een vreemde lucht werd geroken op één van de afdelingen.

Inmiddels bekend dat de brandweer het incident heeft opgeschaald naar het sein ‘Grote Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen’ (GRIP-1). Volgens de Meldkamer Noord-Nederland is er inmiddels hulpverlening opgestart in en om het ziekenhuis. Daarvoor is buiten het ziekenhuis een mobiele commandopost neergezet.

Brandweerlieden in beschermende kleding verrichtten metingen in het gebouw. Inmiddels is bekend waar de stoffen lagen die de lucht hebben veroorzaakt. Deze stoffen zijn naar buiten gebracht. Om welke stof het gaat, kan de brandweer nog niet zeggen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn meerdere afdelingen in het ziekenhuis ontruimd. Of er mensen onwel zijn geworden, is onbekend.