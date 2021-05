Brandweer opnieuw naar De Drie Gezusters voor brandmelding

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest dinsdagavond opnieuw in actie komen voor een brandmelding in horecagelegenheid De Drie Gezusters op de Grote Markt.

De melding van een gebouwbrand kwam rond 21.30 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “We zijn opgeroepen voor een nacontrole”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Afgelopen middag zijn er werkzaamheden op het dak uitgevoerd waarbij er brand ontstond.” Rond 16.30 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. “Vanavond constateerden medewerkers rookontwikkeling in het gebouw. Omdat ze het niet vertrouwden heeft men opnieuw de brandweer gebeld. Wij zijn direct een onderzoek gestart. Daarbij voeren we sloopwerkzaamheden uit om te kijken waar de rook vandaan komt.”

Hoogwerker

Noordhoff laat al snel weten dat de situatie onder controle lijkt. “Eén van de tankautospuiten hebben we al snel weer terug naar de kazerne kunnen laten keren.” Incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat de hoogwerker net als in de middag staat opgesteld en dat brandweerlieden een inspectie uitvoeren op het dak. “De bemanning van de tankautospuit is met een slang hogedruk het pand ingegaan”, aldus Ten Cate. Vanwege de inzet van de hulpdiensten is de Gelkingestraat deels afgesloten voor het verkeer.

Plafond

Rond 23.00 uur laat de brandweer weten dat de brand onder controle is. “We hebben een smeulend stukje in het plafond gevonden. Dit veroorzaakte de rookontwikkeling. We hebben de vuurhaard onder controle gebracht en zijn inmiddels teruggekeerd naar de kazerne.”

Schade

Over eventuele schade in het pand is niets bekend. Het management van De Drie Gezusters kon dinsdagavond geen toelichting geven. Ook de woordvoerder van de brandweer kan hier geen duidelijkheid over geven. Noordhoff kan alleen vertellen dat er ook in de middag sloopwerkzaamheden zijn verricht om het vuur onder controle te krijgen.