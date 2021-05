Bouwcontainer in lichterlaaie aan Vondellaan

nieuws

Foto: Politie Groningen Zuid Instagram

De Groninger brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag in actie komen vanwege een containerbrand op de Vondellaan. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De melding van de brand kwam rond 04.00 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Aanvankelijk werd gemeld dat het zou gaan om een brand in een personenauto maar bij aankomst van de hulpdiensten bleek de brand te woeden in een bouwcontainer. Brandweerlieden hebben het vuur bedwongen met twee stralen hogedruk. Naast de container stond een auto geparkeerd. Het is onbekend of deze ook schade heeft opgelopen.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend, hoewel de politie zegt uit te gaan van brandstichting.