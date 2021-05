Bouw nieuwe woontoren voor studenten aan Vrydemalaan begint deze maand

nieuws

Impressie: KENK-architecten

Woningcorporatie Nijestee begint deze maand met de bouw van een nieuwe, negentien verdiepingen hoge woontoren voor 270 studenten aan de Vrydemalaan, vlakbij het Stadsstrand.

De woonruimte komt beschikbaar voor studenten van het University College Groningen (RUG) die het Liberal Arts and Sciences-programma volgen op de Healthy Ageing Campus. De woontoren is opgedeeld in clusters met elk een gemeenschappelijke keuken. Er komen daarnaast veel gezamenlijke voorzieningen, zoals een fietsenstalling, wasserette, studieruimten, een dakterras en een horecagelegenheid.

“In ons interdisciplinaire programma waar studenten leren om over de grenzen van disciplines heen te kijken, werken studenten veel samen in projecten”, vertelt Hanny Elzinga, Dean van het University College Groningen. “Het ontwerp van de toren biedt alle mogelijkheden om samen te leren, samen te werken en samen te leven. Want leren gebeurt niet alleen in het leslokaal.”