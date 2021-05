Bouw eerste woningen voor ‘Project Driemaster’ deze zomer van start in Meerstad

nieuws

Impressie via Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam

Bouwbedrijf Kooi verwacht in september van start te kunnen gaan met de bouw van 36 duurzame rijwoningen en halfvrijstaande woningen bij De Zeilen in Meerstad.

De woningen gingen afgelopen april al in de verkoop en zijn inmiddels bijna allemaal vergeven. In totaal omvat de Driemaster straks acht bouwblokken van hoekwoningen, tussenwoningen en halfvrijstaande woningen.

Het nieuwbouwproject Driemaster verrijst in de nieuwe waterwijk De Zeilen in Meerstad. De Driemaster wordt een mix van woningen, met afwisselend een puntdak en een plat dak. Elke woning heeft daardoor een individueel karakter en lijkt apart ontworpen.