Bouw 320 woningen op voormalige Alo-locatie gaat in de loop van 2022 van start

Holt Groningen - Impressie via MWPO

Op de hoek van de Van Swietenlaan en de Laan Corpus den Hoorn worden, vanaf medio 2022, 320 nieuwe woningen gebouwd. Wethouder Roeland van der Schaaf en MWPO-directeur Kristiaan Capelle zetten vrijdagmiddag hun handtekening onder de koop- en realisatie-overeenkomst voor nieuwbouwproject ‘Holt’.

Naast de 320 woningen in vele soorten en maten wordt de helft van de locatie als openbaar toegankelijk parkachtige omgeving ingericht. Veertig procent van de woningen worden huurwoningen, waarvan de helft beschikbaar komt voor sociale huur. Het bos dat wordt aangelegd is openbaar toegankelijk en biedt volop ruimte om te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen.

“Het plan Holt is het voorbeeld van het bouwen aan een inclusieve stad waarbij aandacht voor de openbare ruimte, duurzaamheid en leefkwaliteit voorop staat”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. “Het is divers, groen en met plek voor iedereen. Een mooi voorbeeld van hoe we stadsontwikkeling nu en in de toekomst zien.”