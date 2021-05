Borgbrug in storing: “Onbekend hoe lang de brug gestremd blijft”

nieuws

Foto: Andor Heij.

Er zijn zaterdag problemen met de Borgbrug in de stad. Door een storing kan het wegverkeer geen gebruik maken van de brug.

“De eerste problemen ontstonden zaterdagochtend rond 11.00 uur”, vertelt woordvoerder Carolien Fischer van Rijkswaterstaat. “De brug werd toen opengedraaid maar het brugdek wilde daarna niet meer naar beneden. Een monteur is vervolgens ter plaatse gekomen. Die kon het euvel snel oplossen. Om 13.30 uur vond er weer een brugdraaiing plaats. Dezelfde storing ontstond toen opnieuw. De aannemer is op dit moment aanwezig, maar we weten niet hoe lang de problemen gaan duren.”

Volgens Fischer heeft het euvel vooral consequenties voor het wegverkeer. “Zij zullen om moeten rijden. Het scheepvaartverkeer kan wel gebruik maken van het Eemskanaal.”