Boom valt op bestelbus bij tankstation

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een tankstation aan de Ketwich Verschuurlaan is woensdagmiddag een boom op een bestelbus gevallen. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur. “De automobilist had zijn voertuig geparkeerd en was de tankshop ingelopen”, vertelt Weening. “Op een gegeven moment is door de harde wind een boom omgevallen die op de bestelbus terecht kwam. Daarbij is niemand gewond geraakt, wel heeft de auto forse schade opgelopen.”

De hulpdiensten werden opgeroepen om naar het tankstation te komen. “De Groninger brandweer kwam met een tankautospuit en de grote hulpverleningswagen ter plaatse. Zij hebben met hun gereedschap de boom verwijderd en vervolgens in mootjes gezaagd.” Vanwege het ongeluk was een deel van het tankstation afgesloten. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.