Bomen dreigen op speeltuin in Haren te vallen, speeltuin afgesloten

Aan de Essenlande in Haren is een speeltuin afgesloten omdat bomen in de directe nabijheid ieder moment om kunnen vallen. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

De slechte staat van de bomen is aan het licht gekomen tijdens een inspectieronde van de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Haren Noord. “Het gaat voornamelijk om dode bomen, die uit veiligheidsoverwegingen gekapt moeten worden”, staat te lezen in een brief die bij de speeltuin is opgehangen. “Om die reden hebben GEM Haren en de gemeente Groningen besloten het speelbos en de naastgelegen speelplek tijdelijk af te sluiten.”

Wanneer de bomen gekapt gaan worden is nog onbekend. Tot die tijd blijft het terrein afgesloten.