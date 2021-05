Bloemenzee verrijst bij Martini Ziekenhuis

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Patiënten en medewerkers van het Martini Ziekenhuis kunnen deze dagen genieten van een ware bloemenzee. Bij het ziekenhuis bloeien tientallen narcissen.

Eind vorig jaar is er in de berm voor het ziekenhuis een vijftig meter lange strook van narcissen geplant. De bloemenzee die daarmee ontstaan is, was een wens van stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis. “De bloemen zijn voor patiënten en medewerkers in het ziekenhuis, maar ook voor bezoekers”, vertelt Ron Cator van de stichting. “We wilden hen graag in de bloemetjes zetten om hen te steunen in deze bijzondere tijden.”

Toen de gemeente Groningen het initiatief ter ore kwam was men direct enthousiast. “Een berm vol met bloeiende narcissen maakt nu eenmaal een prachtig plaatje”, zegt Mirjam van der Feen van de gemeente. “En het is bovendien goed voor de biodiversiteit, want nectar en stuifmeel vormen een belangrijke voedselbron voor hommels en bijen.” Er werden verschillende soorten narcissen geplant, in 5 stroken van 2 meter breed en 50 meter lang.