Bloemen op regimentenplateau in Bevrijdingsbos: “Onze bevrijders niet vergeten”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een delegatie van Stichting Het Bevrijdingsbos heeft op Bevrijdingsdag bloemen gelegd op het regimentenplateau in het Bevrijdingsbos.

Om de stad Groningen in 1945 te bevrijden van het Duitse juk werden er 23 Canadese regimenten ingezet. Deze 23 legereenheden van de Tweede Canadese Infanteriedivisie staan gegraveerd in het plateau. Vanwege de coronacrisis kunnen er ook dit jaar geen activiteiten gehouden worden. “Wij willen onze bevrijders niet vergeten en daarom hebben we op gepaste wijze op woensdagochtend bloemen gelegd”, laat de stichting weten.

Het Bevrijdingsbos is in 1995 geplant bij de vijftigjarige viering van de bevrijding van Nederland. Het is een dankbetuiging en eerbetoon aan de Canadese bevrijders. In totaal staan er 30.000 esdoorns. Het blad van deze boom, maple leaf, is het nationale symbool van Canada.