Blijdschap bij Aanpak Ring-Zuid: ‘Spoordek succesvol geplaatst en treinen rijden weer’

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Na een stremming van negen dagen reden maandagochtend weer treinen over het spoor tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Volgens Aanpak Ring-Zuid is de plaatsing van het spoordek over de zuidelijke ringweg succesvol en volgens planning verlopen.

In de afgelopen negen dagen werd het spoor weggehaald, een tijdelijke rijbaan voor het spoordek aangelegd, het spoordek ingereden en geplaatst, en daarna het spoor weer opgebouwd. Maar het werk is nog niet klaar. De Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom moeten weer gebruiksklaar voor het verkeer worden gemaakt, om vervolgens de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg te hervatten.

De plaatsing van het spoordek over de bouwkuip werd enthousiast gevolgd door Stadjers. In totaal hebben bijna 12.000 mensen, via een webcam, naar de werkzaamheden van de afgelopen dagen gekeken.