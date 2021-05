Biologiestudies komen om in de aanmeldingen

nieuws

foto: Bob de Vries

De faculteit Science and Engineering heeft aankomende studenten een brief gestuurd waarin wordt gewaarschuwd voor een extreem druk studiejaar. Dat meldt de universiteitskrant.

De studies biologie en biomedical engineering dreigen volgend jaar overspoeld te worden met nieuwe studenten. Het nieuwe programma biomedical engineering koerst op zestig studenten, maar had er vorig jaar al honderd en dreigt komend jaar op 200 studenten uit te komen. Bij biologie gaat het om 350 verwachte studenten, zestig meer dan dit jaar.

Beide studies hebben inmiddels een numerus fixus: 125 voor biomedical engineering en 250 voor biologie. Die studentenstop kan echter pas volgend jaar ingaan. Studenten die zich nu inschrijven, moeten gewoon worden toegelaten ook als de capaciteit onvoldoende is. De brief van het bestuur ging naar 1350 vooringeschreven studenten biomedical engineering en biologie. Aankomende studenten die op meerdere plekken staan ingeschreven, wordt gevraagd, deze informatie mee te nemen in hun besluit om zich definitief in te schrijven,

Ondertussen is een taskforce bezig met onorthodoxe oplossingen te verzinnen, zoals meer digitale practica, het verlengen van de aanstelling van PhD’ers of colleges op zaterdag. De zoektocht naar extra personeel is ook in volle gang.