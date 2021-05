Biografie over Erik Nevland: “Ik moest wel een enorme sukkel zijn om hier niets van te maken”

FC Groningen-legende Erik Nevland is momenteel druk bezig om zijn gloednieuwe biografie te promoten. Nevland speelde tussen 2004 en 2008 bij de FC waar hij uitgroeide tot een van de grootste publiekslievelingen ooit.

De eer om het boek te mogen schrijven was weggelegd voor Ferdi Delies. Eerder schreef Ferdi al het boek ‘Van gammel hek naar stevig beton’ over het oude Oosterparkstadion en de nieuwe Euroborg. Bij de presentatie van dat boek in 2019 was Nevland de special guest en toen kwam Ferdi op het idee om een boek over hem te schrijven.

Het boek gaat uiteraard over zijn periode bij FC Groningen, maar juist de periodes bij Manchester United, Fulham en het Noorse Viking maakten diepe indruk bij Ferdi: “Ik moest wel een enorme sukkel zijn om hier niets van te maken. Het FC Groningen-verhaal is leuk hoor, begrijp me niet verkeerd, maar ik viel van de ene verbazing in de andere. Ongekend.”

Nevland blijft bescheiden

Nevland zelf blijft bescheiden onder alle aandacht: “Ik had eigenlijk niet verwacht dat er ooit een boek over mij geschreven zou worden, dus dat was wel even wennen,” vertelt Erik. “Ik ben niet echt goed in anekdotes vertellen, maar Ferdi heeft het heel mooi opgeschreven.”

Tijdens de opname van Kon Veel Minder de Podcast afgelopen woensdag gaf de oud-aanvaller aan het boek zelf met een lach en een traan te hebben gelezen: “Er komen heel veel oud-spelers en oud-trainers van mij aan het woord, en ik weet natuurlijk niet hoe zij alles hebben meegemaakt. Dus om dat allemaal terug te lezen, dat doet wel heel veel mij mij.”

De komende dagen is Nevland op verschillende plekken in de omgeving om zijn boek te promoten. Waar hij allemaal nog heen gaat is in dit bericht te vinden.