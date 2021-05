“Bijzondere mensen lieten sporen achter bij Groninger Diepenring”

oogochtendshow

Vanaf zondag worden op vier zondagen wandelingen gemaakt over de Groninger Diepenring. Heel bijzondere mensen hebben hier hun sporen achtergelaten, zoals Aletta Jacobs, Wubbo Ockels, Beyoncé en Arjen Robben. Paul Passchier vertelt hierover in een stadswandeling.



Zo is er het verhaal van kunstenaar Bas Jan Ader, die in de jaren 70 één van de eerste videokunstenaars was. Voor het oude Groninger Museum zou hij zijn tentoonstelling vanuit de Verenigde Staten meenemen. Hij besloot dit met een 4 meter lang zeilbootje te doen, vanaf de oostkust van de Verenigde Staten naar Groningen. Hij heeft de overtocht echter niet afgemaakt. Zijn bootje werd gevonden aan de Ierse kust, maar van de kunstenaar was geen spoor te bekennen.

Zo zijn er nog veel meer verhalen te beluisteren, in een ongeveer twee uur durende wandeling. Deze zondag is al vol, maar vanaf volgende week is er wel plek. Opgeven gaat via www.diepenringkompas.nl

Passchier was te gast in de OOG Ochtendshow om er meer over te vertellen. Beluister het interview hier terug.