Bierdopje in slokdarm: ‘levensgevaarlijk’

De afdeling Endoscopie van het UMCG waarschuwt voor drankspel waarbij bierdopjes vast kunnen komen te zitten in de slokdarm.

Het spel wordt vooral gespeeld onder studenten en jongeren. Zij gooien dan een bierdopje in het bierglas van de ander. Het is vervolgens de bedoeling dat het glas, waar het bierdopje in zit, in één teug wordt opgedronken. Hierbij wordt het dopje soms per ongeluk ingeslikt.

‘Het bierdopje kan de slokdarm afsluiten. Dit zorgt ervoor dat het speeksel niet weggeslikt kan worden en dat men zich kan verslikken’ zegt Marina Scheele, endoscopieverpleegkundige. ‘Daarnaast kunnen de scherpe randen van het bierdopje ervoor zorgen dat er scheuren in de slokdarm ontstaan’ zegt Marina.

Het vastzittende bierdopje wordt verwijderd door middel van een therapeutische gastroscopie. ‘Er gaat een slang via de mond in de slokdarm. Hiermee gaan we dan op zoek naar het dopje’ zegt Marina Scheele. ‘Om te voorkomen dat we de slokdarm beschadigen komt er een soort netje om het bierdopje heen. Vervolgens wordt het bierdopje uit de slokdarm getrokken’ vertelt Marina.

Er zijn tot nu toe drie gevallen geweest waarbij een bierdopje uit de slokdarm moest worden verwijderd. ‘Momenteel is het erg druk in het ziekenhuis vanwege de Coronacrisis. Dit kunnen we er gewoon niet bij hebben’ zegt Marina.