Bibliotheken open: ‘Je ziet dat er veel behoefte aan is’

Directeur Dirk Nijdam van Forum Groningen is blij dat bibliotheken vanaf volgende week donderdag toch open mogen. Volgens hem is de maatschappelijke taak van bibliotheken belangrijk.

Het kabinet was eerst van plan om bibliotheken, net als andere ‘doorstroomlocaties’ als musea en theaters, nog gesloten te houden. Veel partijen in de Tweede Kamer waren het daar niet mee eens, omdat zij de maatschappelijke functie van bibliotheken te groot vinden. Als de coronacijfers blijven dalen mogen bibliotheken dus vanaf 20 mei open. “Dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling,” zegt Nijdam. “Ik had er ook wel een beetje op gehoopt. Het kan ook gewoon goed, dus dit is hartstikke mooi.”

Hij denkt dat het belangrijk is om bibliotheken zo snel mogelijk te openen. “Omdat we ook heel veel mensen zien die gewoon hier willen rondneuzen. Lezen wil je stimuleren, niet moeilijk maken. Die drempel moet eruit. Maar de bibliotheek is nog veel meer, want er komen ook veel mensen dagelijks een krant lezen of zich verdiepen in onderwerpen. Heel veel dingen kunnen ook online, maar je ziet aan de drukte in de bibliotheek dat er heel veel behoefte aan is. Voor ons en voor al die mensen is het belangrijk dat dit een laagdrempelige plek is waar je gewoon naar binnen kan.”

Toch hoopt hij dat er snel nog meer open kan. “Er komt straks weer reuring, het pand staat er niet meer voor niets, dat is het goede nieuws. Aan de andere kant moet er zo snel mogelijk ook weer geld verdiend worden. Daarvoor moeten de restaurants en onze exposities open. Voor de exploitatie, maar ook voor de lol van het gebouw moet alles weer open.”

Voor nu is hij wel blij dat volgende week waarschijnlijk een eerste stap gezet wordt. “We zullen volgende week horen wat we mogen doen, want we geven ook allerlei cursussen en we helpen mensen in het sociale domein. Zo snel mogelijk pakken we het hele arsenaal weer op, maar het is even afwachten wanneer dat weer mag. Ik heb goede moed dat dat snel na volgende week ook weer kan.”