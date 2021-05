Bewoners de Wijert-Zuid bang voor verkeerschaos

Werkgroep Q, een groep bewoners van de Wijert-Zuid, maakt zich zorgen over eventuele verkeersdrukte die gepaard gaat met de komst van nieuwe flats.

In de wijk komen drie nieuwe flats te staan. Twee aan Van Ketwich Verschuurlaan ter hoogte van de Shell en de Queridolaan en eentje aan de Bordewijklaan. De bewoners zijn bang dat het hierdoor veel te druk wordt in het verkeer zoals bijvoorbeeld Jitze Sietsma.

“Het is hier nu al veel te druk, met staat hier nu ook al in de file. Als hier straks 80 appartementen komen, hoe moeten die hier dan in- en uitrijden?”

Daarnaast verwachten ze parkeerproblemen. “Consequent, bij elk plan is er een gigantisch tekort aan parkeerplaatsen.” Aldus Harrij Schuil van werkgroep Q. De werkgroep heeft al diverse malen brieven gestuurd aan de gemeente, maar heeft nog geen reactie ontvangen.