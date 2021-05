Bewoners Bruilweering ontvangen al een tijd geen post meer

Bewoners van Bruilweering een buurt/straat aan de rand van de stad achter de Piccardthof hebben een probleem. Hun adres bestaat niet meer in de gemeentelijke bestanden, en dus krijgen ze bijvoorbeeld geen post meer.

Het gebied bestaat uit een soort volkstuincomplex, waar kleine percelen met kleine woningen op staan. Voor een deel is het voor mensen om vakantie te vieren, anderen wonen er meer permanent, omdat ze anders geen onderdak hebben. Binnen het bestemmingsplan van de gemeente past vaste bewoning van de woningen eigenlijk niet, maar via een gedoogconstructie werd het lang wel gedoogd.

Totdat van het ene op het andere moment de post niet meer kwam bij de bewoners van Bruilweering. Veel organisaties, zoals PostNL maar ook verzekeringsmaatschappijen en energieleveranciers maken gebruik van het gemeentelijke adressenbestand. De adressen van de bewoners van Bruilweering bestonden ineens niet meer. Ook voor bijvoorbeeld de hulpdiensten zijn de adressen nu dus moeilijk te bezoeken.

De SP heeft vragen gesteld aan de wethouder over de kwestie. Zij willen dat er nu een directe oplossing komt voor de bewoners. Fractievoorzitter Jimmy Dijk laat weten te begrijpen dat het niet helemaal duidelijk is wat nou precies de bestemming is van de percelen van Bruilweering, maar gaat daarover graag constructief de discussie aan in de gemeenteraad. Wethouder Roeland van der Schaaf liet tijdens het vragenuurtje weten dat het probleem door de gemeente niet opgelost kan worden. Er is volgens de wethouder meermaals geprobeerd om aan PostNL om een uitzondering te vragen, maar dat is niet gehonoreerd. Als oplossing noemt de wethouder dat de mensen zich moeten inschrijven bij vrienden of familie.