Bestuurder maakt wheelie bij politiebureau, scooter wordt waarschijnlijk vernietigd

Foto 112groningen.nl

Het maken van een wheelie komt de bestuurder van een scooter naar alle waarschijnlijkheid duur te staan. Dat laat de politie weten op Twitter.

De bestuurder trok de aandacht door een wheelie te maken bij het politiebureau aan de Parkallee op Kardinge. Agenten gingen daarop in de achtervolging. Na enige tijd wisten ze de scooterbestuurder staande te houden. Uit onderzoek bleek dat verschillende dingen niet in orde waren. Zo bleek de scooter niet 25 maar 103 kilometer per uur te kunnen rijden, waren er uitstekende delen, lekte het vehikel olie en was er geen kentekenplaat aanwezig.

Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder vorige week ook al agenten aan het uitdagen was door wheelies te trekken. Toen is er voor gekozen om er niet achteraan te gaan. Dit keer hebben de agenten proces verbaal opgemaakt. Naar alle waarschijnlijk gaat de scooter vernietigd worden.

