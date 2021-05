‘Bestuur Gyas gaf goedkeuring voor afschieten duiven’

nieuws

De twee leden van studentenroeivereniging Gyas die op een foto te zien zijn met een aantal afgeschoten duiven zouden toestemming van het bestuur hebben gehad om de dieren neer te schieten. Dat meldt stadsblog Sikkom.

Sikkom kreeg de foto toegestuurd waarop de twee leden te zien zijn. Naast een aantal dode duiven is ook een luchtbuks zichtbaar. In een reactie liet het bestuur van de roeivereniging woensdag in het begin van de middag weten dat zij als vereniging afstand nemen van wat er gebeurd is. “We keuren dit af. Het moge duidelijk zijn dat zich hier een zeer verwerpelijk en aanstootgevend incident heeft voorgedaan. Het is dan ook aannemelijk dat dit voor de personen in kwestie tot consequenties zal leiden.”

Na deze reactie hebben verschillende roeiers contact opgenomen met Sikkom. Zij stellen dat het schieten van de dieren met toestemming van het bestuur gebeurde. Het stadsblog stelt dat uitlatingen van het bestuur op het interne en afgeschermde forum van Gyas dit zouden bevestigen. Het bestuur reageert later in de middag met dezelfde verklaring, weliswaar met de aanpassing dat het voorval behalve voor leden ook voor bestuursleden in kwestie tot consequenties zal leiden.

Eerder op de dag reageerde de fractie van de Partij voor de Dieren al verontwaardigd. Zij vinden dat het stadsbestuur in moet grijpen bij de roeivereniging.