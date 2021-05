Bestuur en vrijwilligers maken drafbaan Stadspark klaar voor nieuw seizoen

nieuws

Foto: KHRV

Het bestuur van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen heeft zondag samen met vrijwilligers de drafbaan in het Stadspark klaar gemaakt voor het aanstaande seizoen.

“Er is behoorlijk wat werk verzet”, vertelt Kees de Bock van de vereniging. “Een aantal mensen is zich bezig gaan houden met het in orde maken van de baan en een andere groep heeft de jurytoren onder handen genomen. Dan moet je denken aan het zemen van de rammen en het schoonmaken van het gebouw.” Ook werden de stallen schoongespoten en werden de tractoren getankt. “En weet je wat zo leuk was? Deze werkzaamheden hebben we uitgevoerd met ons bestuur en de vrijwilligers maar er kwamen ook extra mensen helpen om alles in orde te maken. Dat is toch geweldig?”

Dit seizoen gaan er drie wedstrijden gehouden worden op de drafbaan. Dit zouden ook zo maar eens de laatste wedstrijden kunnen zijn. Afgelopen week besloot de rechter dat de drafbaan op 27 augustus ontruimd moet zijn. De KHRV laat het er echter niet bij zitten. Komende week vindt er een inspraakronde plaats en ook heeft men een tijd geleden het plan Drafsport 2.0. bij de gemeente aangeboden. De gemeente Groningen wil de huidige drafbaan omtoveren in een groot evenemententerrein. De KHRV is niet tegen dit plan maar ziet het liefst een multifunctioneel terrein waarbij er ook ruimte blijft voor de drafsport. “We hebben echter nog nooit een reactie gekregen, terwijl we al herhaaldelijk hebben aangegeven dat we graag in gesprek willen.”