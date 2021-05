‘Beste liedje wint bij Songfestival, ondanks vriendjespolitiek’

nieuws

Foto: Martin Fjellanger via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Hoewel er al sinds het begin van het Eurovisie Songfestival in 1956 kritiek is op vermeende vriendjespolitiek, vindt Economisch Geograaf Felix Pot dat vriendjespolitiek zelden doorslaggevend is bij het verdelen van de punten.

Pot, werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, bracht op basis van de afgelopen 45 edities in kaart welke landen kunnen rekenen op punten van sympathiserende naties en welke landen juist niet. Landen in de Kaukasus en op de Balkan profiteren het meest van politiek stemmen, maar ook in Nederland gebeurt het. Ons land geeft duidelijk meer stemmen aan de buurlanden België en Duitsland. Maar ook landen als Turkije en Armenië kunnen op veel Nederlandse stemmen rekenen.

“Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Maar ik heb de gemiddelde score van een liedje gecorrigeerd voor de structurele bevoordeling of achterstelling door bepaalde landen”, zo stelt Pot. “Om de kwaliteit van een Griekse inzending te meten worden bijvoorbeeld de punten van Cyprus niet meegewogen.”