Besmettingscijfers zullen zondag ook niet volledig zijn door storing

nieuws

De digitale systemen die de GGD’en gebruiken kampen zondag nog altijd met storingen. Als gevolg hiervan zullen ook zondag de besmettingscijfers niet volledig zijn.

In Nederland zijn er 25 GGD-regio’s. Deze GGD’en beschikken allemaal over testlocaties waar mensen getest kunnen worden op het coronavirus. De gegevens worden vervolgens centraal verzameld en doorgestuurd naar het RIVM. Zaterdag bleek dat door een storing niet alle GGD’en de meldingen van positieve testen door konden geven. Zondag wordt duidelijk dat de storing omvangrijker is dan eerder voorzien was. “We verwachten dat we ook op zondag met een onderpercentage van het aantal besmettingen te maken hebben”, aldus een woordvoerder.

De achterstanden zullen de komende dagen ingelopen gaan worden.