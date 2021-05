Bergingswerkzaamheden bij Brug Aduard voltooid: “Auto total loss, scheepvaartverkeer hervat”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

De bergingswerkzaamheden bij Brug Aduard zijn voltooid. Eerder in de avond voer een vrachtschip tegen de brug.

Bij de aanvaring raakte het schip zwaar beschadigd. De stuurhut belandde in het water en ook een personenauto die op het dek stond kwam in het Van Starkenborghkanaal terecht. “De bergingswerkzaamheden begonnen rond 21.00 uur”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Duikers zijn ter plaatse en ook bergingsbedrijf Poort is aanwezig met een telekraan. In de tweede helft van de avond zijn duikers het water ingegaan. Zij hebben de personenauto gelokaliseerd. De auto ligt ter hoogte van de brug. Men zegt dat het vehikel op zijn wielen staat, en dat is positief omdat het de berging vergemakkelijkt. Ook zijn verschillende brokstukken gevonden.”

Het dak van de stuurhut wordt uit het water getakeld. Foto: Auke Mulder – 112groningen.nl

Brokstukken

Rond 23.00 uur werden de eerste brokstukken uit het water gehaald. “Zojuist hebben ze het dak van de stuurhut uit het water getakeld. Dit doen ze met behulp van de telekraan die naast het kanaal staat opgesteld. Op de wal zijn containers neergezet waar de brokstukken direct in gelegd kunnen worden.” Korte tijd later volgde de auto. “Deze staat inmiddels ook weer op het droge. Maar het voertuig is wel total loss geraakt, het heeft grote schade opgelopen.”

“Veel mensen die komen kijken”

De werkzaamheden trekken veel bekijks. “Veel mensen uit de buurt komen een kijkje nemen. Ze staan op de brug en kijken wat er allemaal op en rond het water gebeurd.” Brug Aduard is sinds 21.00 uur weer toegankelijk voor het wegverkeer. Het scheepvaartverkeer kon rond middernacht hervat worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. “Eerder in de avond zijn agenten het schip op gegaan om onderzoek te doen en ook gingen ze in gesprek met de bemanning. De bemanning heeft later een oranje zeil over het gedeelte van het schip gespannen waar eerst de stuurhut stond.”

Bekijk hieronder een filmpje van de berging van de personenauto