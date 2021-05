Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie gaat BNXT heten

sport

Jarred Ogungbemi-Jackson van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De Pro Basketbal League uit België en de Dutch Basketbal League gaan volgend seizoen verder als BNXT. Dat wordt uitgesproken als Be Next. Donar is een van de deelnemende ploegen.

De werknaam was BeNe League. BNXT is bedacht door de 17-jarige Justin Louakili uit Ravenstein. In totaal waren er 1100 inzendingen voor een naam. De naam moet onder meer vernieuwing, ambitie en samenwerking uitstralen.

Volgend seizoen komen Nederlandse en Belgisch clubs uit in één topcompetitie. Het doel is om meer variatie en spanning te krijgen.

Ook zou het commercieel veel voordelen hebben dat beide competities samen gaan. In september worden de eerste wedstrijden gespeeld.