Begrip in Veiligheidsberaad voor uitstellen versoepelingen coronamaatregelen

Foto: Mirre van de Klok

De voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben begrip voor het uitstellen van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat is maandagavond duidelijk geworden.

De voorzitters vormen samen het Veiligheidsberaad. Men vindt dat de besmettingscijfers en het aantal patiënten in ziekenhuizen eerst omlaag moet voor verdere versoepelingen mogelijk zijn. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de tweede stap in het openingsplan op 11 mei gezet zou worden. Afgelopen weekend werd al duidelijk dat deze stap in ieder geval een week wordt uitgesteld. Tijdens de vergadering lieten de burgemeesters weten tevreden te zijn over de eerste stap. Sinds vorige week woensdag mogen terrassen en winkels weer open. De burgemeesters lieten weten dat er vooralsnog weinig problemen zijn met de handhaving.

Ook werd er gesproken over de status van de toegangstesten. De 25 burgemeesters vinden dat de communicatie over het testen voor toegang beter moet. “Het kabinet moet zo concreet mogelijk alle activiteiten benoemen die mogelijk worden door het testen”, liet voorzitter Hubert Bruls weten. Duidelijk werd ook dat niet alle burgemeesters staan te springen voor het testplan. “Als straks stap twee ingaat, hebben wij nog anderhalve maand totdat de situatie weer bijna normaal is en wij alle vrijheden weer terug hebben”, liet burgemeester Wouter Kolff van de gemeente Dordrecht na afloop weten. “Eerlijk gezegd vind ik het best veel gedoe om voor die anderhalve maand ook nog een testparcours naast het stappenplan te hebben. Zet alle inzet die we hebben nog op dat stappenplan en het zo snel mogelijk vaccineren van de samenleving.”