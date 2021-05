Be Quick en GVAV overwegen niet mee te doen aan regiocup met selectieteams

sport

Foto Andor Heij

Zowel Be Quick 1887 als GVAV Rapiditas overwegen om hun selectieteams niet mee te laten doen aan de regiocup voor jeugdvoetballers van de KNVB.

De regiocup is mogelijk geworden doordat het kabinet de coronaversoepelingen heeft vervroegd, waardoor jeugdelftallen weer tegen elkaar kunnen spelen. De KNVB wil hiervoor alle weekeinden in juni gebruiken en de samenstellingen voor de competities zijn al klaar.

Be Quick en GVAV zijn de hoogst aangeschreven jeugdopleidingen in Groningen. De hoofd jeugdopleidingen van beide clubs, Benjamin Sietsma van Be Quick en Willem Strijland van GVAV, zeggen dat de regiocup voor grote organisatorische problemen gaat zorgen bij de elftallen, omdat die met de selecties van dit seizoen moeten spelen.

Be Quick en GVAV zijn al helemaal bezig met volgend seizoen. Volgens Sietsma en Strijland trainen er al veel nieuwe spelers mee bij hun verenigingen en zijn er ook diverse voetballers die zich bij een andere club hebben aangesloten. Daarom is het erg moeilijk om voor de regiocup teams samen te stellen.