Baudet wil eigen staat voor Forum-mensen: ‘Geef ons Groningen’

Foto: ingezonden / OOG Tv

Thierry Baudet wil dat elke politieke stroming in Nederland een eigen provincie krijgt. Ook ‘Forum-mensen’ moeten volgens Baudet een eigen provincie krijgen en Groningen is de provincie die hij daarbij voorstelt. Dat stelde de FvD-voorman in een aflevering van de podcast ‘Het Kwartje’ van Dido Singh, die donderdagmiddag werd gepubliceerd.

“Ik ben eigenlijk een separatist”, zo stelt Baudet in een vraag over verdeeldheid tussen Nederlanders door politiek. “Ik vind eigenlijk dat alle Forum-mensen, die moeten één provincie krijgen. Geef ons Groningen, weet je. Zij willen toch niks met dat gas doen, wij wel.”

Ook andere politieke stroming in Nederland moeten een eigen provincie krijgen, zo stelt Baudet: “Er zijn twaalf grote partijen in Nederland, er zijn twaalf provincies. Cluster dat een beetje en dan zullen we na tien jaar zien wie er gelijk had. ”

De democratie lijkt Baudet daarbij in twijfel te trekken. “Het is hier een dwangsysteem. Wij zijn gedwongen om te leven onder wat de meerderheid hier wil. Waarom eigenlijk?”, zo stelt Baudet. “Politiek gaat over dwang, een beslissingsmechanisme, een meerderheid. Maar als je het fundamenteel met elkaar oneens bent, dan kun je toch beter als goede vrienden uit elkaar gaan?”

Het fragment waarin Baudet de uitspraken doet, is hier terug te vinden.