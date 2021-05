Bang & Olufsen opent nieuwe vestiging in voormalig Denderz-pand aan Westerhaven

nieuws

Bang & Olufsen zal binnen niet al te lange tijd een vestiging openen aan de Westerhaven. Het bedrijf heeft het pand gehuurd waar voorheen familicafé Denderz gevestigd was, aldus PropertyNL.com.

Bang & Olufsen heeft al een vestiging in de Astraat. Dealer Meine Troelstra van deze vestiging was niet bereikbaar voor commentaar. Het is daardoor niet bekend of de vestiging aan de Astraat gaat sluiten, na de opening van de winkel voor consumentenelektronica aan de Westerhaven.

Familiecafé Denderz ging vorig jaar augustus ter ziele, nadat het vier jaar lang was gevestigd aan de Westerkade. De coronacrisis zorgde voor de teloorgang van het café.