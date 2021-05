Automobilist schept bezorgfietser op Wielewaalplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Wielewaalplein in de stad is op Pinksterzondag een bezorgfietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.40 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een aanrijding tussen een bezorgfietser en een automobilist. Vermoedelijk door een voorrangsfout werd de bezorgfietser geschept die daarop ten val kwam.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Op een wervelplank is de fietser uiteindelijk in de ambulance geschoven waarna deze met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis.”

Een wervelplank is een hulpmiddel van hout of kunststof. Het wordt gebruikt om een slachtoffer van een ongeval met een zo klein mogelijke kans op transporttrauma’s te vervoeren als er mogelijk sprake is van verwondingen aan de wervelkolom. Volgens Ten Cate heeft de politie onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Het overige verkeer ondervond enige hinder.