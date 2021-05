Automobilist gewond bij frontaal verkeersongeluk op Sontweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Sontweg is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.10 uur ter hoogte van de kruising met de Eltjo Ruggeweg. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het lijkt er op dat een automobilist op de verkeerde weghelft terecht is gekomen en daarbij frontaal op een andere auto is gebotst.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen hebben één van de automobilisten gestabiliseerd, daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Brandweerlieden van de nabijgelegen brandweerkazerne hebben de voertuigen veiliggesteld. Een depannagebedrijf heeft de beide voertuigen weggesleept.