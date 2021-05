Auto verliest gordijnrails op zuidelijke ringweg

nieuws

Foto: Jeroen Bos via Twitter (@WIS_JeroenB)

Rijkswaterstaat heeft zaterdagmiddag een deel van de zuidelijke ringweg af moeten zetten, omdat er een aantal gordijnrails op de weg lagen.

Volgens weginspecteur Jeroen Bos is niet bekend welke automobilist de gordijnrails is verloren. Maar of de eigenaar de rails überhaupt nog terug wil, lijkt onwaarschijnlijk. Er reed veel verkeer over de rails, waardoor ze zwaar beschadigd raakten.

De rails werden van de weg gehaald en zijn door Rijkswaterstaat opgeslagen. Als de eigenaar zich niet meldt, worden de rails weggegooid.

📍N7 #Groningen | Samen met aannemer melding afgehandeld van gordijnrailsen op de rijbaan. Helaas waren de railsen beschadigd door het verkeer wat eroverheen is gekomen. We bewaren ze in afwachting van de eigenaar. Daarna gaan ze weg. @RWS_NN @RWSverkeersinfo (📸dankzij volger) pic.twitter.com/rnq8ReqKL6 — Weginspecteur Jeroen (@WIS_JeroenB) May 15, 2021