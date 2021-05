Antitankmijn succesvol tot ontploffing gebracht op Driebond

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De antitankmijn die zaterdagmiddag gevonden werd tijdens werkzaamheden in het Reitdiep is in de avond succesvol tot ontploffing gebracht op het Driebond-terrein.

“De situatie is adequaat afgehandeld”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Rond 18.15 uur waren specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie ter plaatse op de Wilhelminakade. Zij constateerden al snel dat het daadwerkelijk om een explosief ging. Ze hebben het veiliggesteld en overgebracht naar Driebond. Daar is de antitankmijn ingegraven en vervolgens tot ontploffing gebracht.”

Tekst gaat verder onder de video

Het moment waarop de antitankmijn tot ontploffing wordt gebracht. Video: Weening Fotografie

Reitdiep

Het explosief, dat vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog komt, werd rond 15.00 uur gevonden in het water. Medewerkers van de gemeente Groningen voeren met een boot over het Reitdiep om afval uit het water te halen. Na verschillende fietsen uit het water te hebben gehaald stuitte men op een gegeven moment op een verdacht object. Daarop belden zij direct het alarmnummer. “Complimenten voor deze medewerkers van de gemeente. Explosieven zijn hartstikke gevaarlijk. Door direct de hulpdiensten in te schakelen hebben ze heel goed gehandeld.”

“Mijn is volledig verwoest”

Volgens fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl wordt het Driebond-terrein vaker voor deze situaties gebruikt. “Als er iets tot ontploffing moet worden gebracht, een explosief of een gevaarlijke stof, dan kiest men vaak voor Driebond omdat dit een terrein is waar dit veilig kan gebeuren. Het tot ontploffing brengen van deze mijn verliep wel anders dan wat ik gewend was. Eerst bekeek men verschillende plekken op het terrein waarna men uiteindelijk besloot dat het beter was om een graafmachine te laten komen. Deze groef een gat van twee meter diep, daar werd de mijn ingelegd, en vervolgens werd het voorzichtig met aarde bedekt. Om precies 19.43 uur vond de detonatie plaats. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de mijn volledig is verwoest.”