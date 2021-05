Antitankmijn gevonden bij graafwerkzaamheden in Meerstad

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij graafwerkzaamheden in de Groningse wijk Meerstad is maandagmiddag een antitankmijn aangetroffen. Dat schrijft de politie op haar Instagram-pagina.

In de middag kwam er bij de politie een melding binnen dat er mogelijk een explosief was gevonden ter hoogte van de kruising Hoofdweg met de Vossenburglaan. De graafwerkzaamheden zijn daarop direct stilgelegd en de omgeving werd afgezet. Agenten hebben samen met een explosievenverkenner onderzoek gedaan en daarop werd besloten om de hulp in te roepen van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie, EOD. Zij kwamen met spoed naar Groningen. Uit hun onderzoek bleek het te gaan om een Teller Mine, een antitankmijn uit de Tweede Wereldoorlog.

Medewerkers van de EOD hebben het explosief verwijderd en op een springlocatie tot ontploffing gebracht.

View this post on Instagram A post shared by politiebureau Groningen-Zuid (@politie_groningen_zuid)