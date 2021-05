“Als schooldirecteur van het Harens Lyceum sta ik er dubbel in”

nieuws

Foto: Harens Lyceum

Middelbare scholen gaan vanaf 31 mei weer volledig open. Dat heeft demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) zaterdag bekendgemaakt. Schooldirecteur Albert Noord van het Harens Lyceum laat weten er dubbel in te staan.

“Voor de leerlingen is het fijn dat ze weer volledig naar school kunnen gaan”, zegt Noord. “Aan de andere kant hebben we op dit moment een mooi ritme te pakken met een combinatie van fysiek en online onderwijs. Daarnaast zien we dat veel docenten en onderwijsondersteunend personeel nog niet zijn gevaccineerd. De vaccinatiegraad op onze school ligt nog niet zo hoog, hoewel ik verwacht dat hier de komende weken flinke stappen in gemaakt worden. Maar toch zie je dat het nieuws voor onrust zorgt. Dus als je alles bij elkaar optelt, dan sta ik er gewoon dubbel in.”

Toetsweek

Vanaf 31 mei mogen de scholen weer volledig open. Vanaf 7 juni moeten de scholen weer helemaal open, zo heeft Slob bekendgemaakt. “Zo rond 16 of 17 juni begint onze toetsweek, daarna hebben we nog een afrondende week en dan is het zomervakantie. Dus ja, het is heel fijn dat we de toetsweek zonder beperkingen kunnen organiseren, maar de tijd tot het begin van de zomervakantie is maar heel kort.”

Timing van de minister is slecht

Dat de scholen weer volledig open zouden gaan had Noord wel verwacht. “Ja, we wisten alleen niet welke datum er aan gehangen zou worden. Maar de geruchten gingen al langer door de wandelgangen.” Wel noemt de schooldirecteur het een slechte timing. “Het is vandaag de zaterdag van het Pinksterweekend. Een lang weekend waarbij we tussen de eindexamens door even op adem kunnen komen. Ik heb na het nieuws van vanmiddag al 28 mailtjes en 34 appjes binnengekregen. Het was beter geweest om dit nieuws op dinsdag bekend te maken. Als schoolleiding kun je dan direct met elkaar om tafel gaan zitten, en kun je gaan beslissen wat je gaat doen. Dus de reactie die ik nu geef is puur die van mij. Ik weet namelijk nog niet hoe de anderen er in staan.”

Vrijwillig testen

Op de middelbare scholen blijft wel een mondkapjesplicht gelden en ook moet er anderhalve meter afstand bewaard worden tot docenten. Daarnaast komt er de mogelijkheid dat leerlingen zich twee keer in de week kunnen testen. “Het is een vrijwillige test. Er is geen enkele verplichting. Ik hoop dat iedereen hier verstandig mee om zal gaan, maar hoe het precies in zijn werk zal gaan moet nog blijken. Een briefing hierover moet ook nog verstuurd worden.” Noord laat verder weten dat er dinsdag op de school over de situatie gesproken gaat worden.