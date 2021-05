Al ruim 45.000 euro opgehaald om Boris (3) te kunnen opereren in Amerika: “Hartverwarmend”

nieuws

Voor de 3-jarige Boris is er een crowdfundingsactie opgezet om hem een medische behandeling in Amerika te kunnen geven. Foto: eigen foto

Er is al ruim 45.000 euro opgehaald om de driejarige Boris uit Haren een medische behandeling te kunnen geven in Amerika. Zijn vader Michiel noemt alle donaties hartverwarmend.

Hoi Michiel! Hoe gaat het met de crowdfundingsactie?

“Het gaat echt geweldig. Inmiddels is er ruim 45.000 euro opgehaald. De eerste dagen gingen het ook heel snel. Het werd massaal gedeeld via Facebook, LinkedIn en Twitter. Er ontstaan dan ook een soort van sneeuwbaleffect hè? Duidelijk is wel dat we dit niet verwacht hadden. Toen we met de actie begonnen spraken we de hoop uit dat na een paar maanden er 15.000 euro opgehaald zou zijn. Maar dat we na ruim tien dagen al op 45.000 euro zitten, dat hadden we nooit verwacht.”

Als je de reacties op de crowdfundingspagina leest dan zijn er ook mensen die doneren maar tegelijkertijd schrijven ‘jullie niet kennen’ …

“Ja, echt hartverwarmend. Dat is echt het woord dat past. We zijn iedereen ook ontzettend dankbaar. In totaal gaat het nu om 900 donaties die zijn binnengekomen. Daar zitten mensen tussen die we heel goed kennen maar ook mensen die we helemaal niet kennen of waar we vroeger bij op de basisschool hebben gezeten. We krijgen ook teruggekoppeld dat mensen het fijn vinden dat ze nu echt iets concreet voor ons kunnen doen. Men wil ons graag helpen, maar men weet vaak niet hoe.”

Boris is op dit moment drie jaar. Heb je het idee dat hij iets mee krijgt van de actie?

“Er wordt in huis regelmatig over gesproken. Dus hij krijgt er zeker iets van mee, maar heel specifiek niet. Hij weet wel dat het de bedoeling is dat we komend najaar naar Amerika gaan. We hebben hem verteld dat we daar in het vliegtuig naar toe gaan, maar dat we dan wel heel lang in het vliegtuig moeten zitten en zelfs ook in het toestel moeten in slapen. Dat vindt hij gek. Amerika kent hij op dit momenteel alleen van het liedje van Berend Botje. Wat er precies gaat gebeuren, dat weet hij niet. Het heeft nu ook nog geen zin om dat allemaal te vertellen. Dan gaat hij daarover piekeren terwijl dat helemaal niet nodig is. Dat komt tezijnertijd wel.”

Cerebrale Parese

Boris heeft tijdens de zwangerschap hersenschade opgelopen door zuurstoftekort. De officiële diagnose heet Cerebrale Parese. Het gevolg is dat Boris ernstig motorisch beperkt is en volledig afhankelijk is van anderen. Hij is spastisch in beide benen en armen en heeft daarom weinig controle over zijn bewegingen. Om de spasticiteit te verminderen is een medische ingreep nodig. Deze operatie heeft Selectieve Dorsale Rhizotomie, SDR. Bij deze operatie worden er selectief bepaalde zenuwen in de onderrug doorgesneden die teveel signalen doorsturen naar de spieren. De operatie kan in Nederland worden uitgevoerd, maar Boris komt hier niet voor in aanmerking. In Nederland is het een vereiste dat het kind zelfstandig kan zitten en kruipen, en dat is bij Boris niet het geval.

Saint Louis

Na een intensieve screening is er groen licht gegeven om Boris komende herfst te opereren in een ziekenhuis in Saint Louis. Het gezin zal een maand in Amerika verblijven. Na de operatie volgen er drie weken waarbij Boris elke dag intensieve fysiotherapie zal krijgen. Het crowdfundingsbedrag wordt gebruikt voor de operatie maar ook om de vlucht naar Amerika en de verblijfkosten te betalen.

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze pagina.