Afvalbrengstations in gemeente Groningen met Pinksteren gesloten

Een lange rij voor een afvalbrengstation - Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De afvalbrengstations in de gemeente Groningen zijn op Pinkstermaandag gesloten. Dat heeft de gemeente Groningen laten weten.

Op zondagen zijn de stations normaliter al gesloten, op Pinkstermaandag ook. De sluiting geldt voor het afvalbrengstation aan de Duinkerkenstraat, in Vinkhuizen en aan de Van Maerlantlaan in Haren. De locatie in Ten Boer is al langere tijd gesloten.

De locaties waar afval naar toe gebracht kan worden zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis erg in trek. Vorig jaar kwam het met enige regelmaat voor dat er lange wachtrijen voor de afvalbrengstations stonden. De gemeente laat weten dat het aan de Duinkerkenstraat en in Vinkhuizen nog steeds erg druk is.