Afgelopen week zestien procent minder besmettingen in Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de afgelopen week werden er 1075 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de provincie Groningen. Dat is ruim zestien procent minder dan tussen 20 en 27 april.

De afgelopen kalenderweek lieten landelijk ook ongeveer 16 procent minder zich testen, mogelijk veroorzaakt door de start van de meivakanties. Dit lijkt de verklaring van het lagere aantal besmettingen in de provincie. Het percentage positief geteste personen is in de afgelopen week gestegen van 10,6 procent naar 11,7 procent.

Het aantal overleden coronapatiënten in de provincie bleef, met drie sterfgevallen, in de afgelopen week gelijk aan de week ervoor.

Binnen de provinciegrenzen zijn, sinds maart vorig jaar, 34.581 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 245 Groningers overleden aan de gevolgen van COVID-19 sinds de uitbraak van de pandemie.

Meer besmettingen uit jongere leeftijdscategorieën

Landelijk registreerde het RIVM acht procent minder besmettingen dan in de week ervoor. De bezetting en de druk op de zorg blijft onverminderd hoog, maar daalde over het algemeen ook met acht procent. Het aantal nieuwe IC-opnames bleef echter vrijwel gelijk aan het aantal tussen 20 en 27 april.

Opvallend is dat er, tijdens de derde golf van het coronavirus, een sterkte stijging is van het aantal opnames van mensen uit jongere leeftijdsgroepen. De stijging in aantal in het ziekenhuis opgenomen personen met COVID-19 is het grootst in de leeftijdsgroepen 0-39 jaar en 40-59 jaar.