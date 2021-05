Afgelopen week kwart minder besmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week met een kwart gedaald ten opzicht van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht.



In de afgelopen week werden in de provincie 598 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Een week eerder, tussen 11 en 18 mei, werden nog 598 besmettingen geconstateerd. Het aantal overlijdens door COVID bleef gelijk met één sterfgeval in de afgelopen week.

Landelijk daalde het aantal nieuwe besmettingen zelfs met 28 procent ten opzichte van de week ervoor. De ziekenhuizen zagen 32 procent minder opnames. Het reproductiegetal daalde naar 0,82.